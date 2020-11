Apple M1X : une puce à 12 coeurs équiperait les Macbook Pro 16" et iMac

Les premiers benchmarks de la puce M1 au sein du Macbook Air laissent songeur. En effet le nouvel ultra portable d'Apple fait mieux qu'un MacBook Pro 16 équipé d'un processeur Intel Core-i9 en utilisation mono-core. Alors que le portable haut de gamme retourne un score de 1 100 sur Geekbench, le nouveau MacBook Air s'impose loin devant avec un résultat de 1 687 points.

Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que la puce MX1 pourrait être embarquée au sein de nouveaux MacBook Pro 16 pouces. Apple se contenterait pour sa part d'officialiser cette nouvelle machine, dont le prix de vente est estimé à 2 399 dollars, via un simple communiqué de presse.

Cet éventuel nouveau MacBook Pro 16" pourrait accueillir jusqu'à 64 Go de mémoire et jusqu'à 8 To de stockage. Pour rappel, le nouveau MacBook Pro 13 pouces n'offre pas d'option pour accueillir plus de 32 Go de mémoire vive. Il s'agirait d'une limite liée à la puce M1. L'actuel MacBook Pro 16 pouces équipé de la puce Intel peut quant à lui être configuré avec 64 Go de RAM. On imagine que la puce M1X corrigera le tir.

On apprend par ailleurs que la société prévoit de lancer un nouvel iMac de 24 pouces. L'ordinateur tout-en-un serait dévoilé dans le courant du mois de mars et embarquerait également cette nouvelle puce à 12 cœurs.

L'iMac serait vendu à partir de 1 399 dollars et Apple en profiterait pour présenter une nouvelle souris Magic Mouse.