Apple présente son premier mac Mini équipé de la puce M1

La machine prend en charge les écrans externes avec une résolution en 6K et un taux de rafraichissement à 60 Hz lorsqu'ils sont connectés via Thunderbolt. Les écrans en 4K à 60 Hz peuvent être branchés via le port HDMI 2.0.

D'ailleurs, côté connectiques nous retrouvons : un port Ethernet, deux ports USB type C avec compatibilité Thunderbolt/USB 4, du HDMI 2.0, deux ports USB A ainsi qu'une prise jack 3,5 mm.

Les deux ports Thunderbolt/USB 4 prennent en charge le DisplayPort, le Thunderbolt 3 jusqu'à 40 Gbit/s et l'USB 3.1 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s)

Plus véritablement, deux déclinaisons du nouveau Mac mini sont proposées. La première avec un SSD de 256 Go de stockage et la seconde avec 512 Go. Toutefois il est également possible de le commander avec 1 To ou 2 To d'espace disque.

Ce nouveau Mac mini est proposé sur le site d'Apple à partir 799 €. La société précise que c'est 130 euros de moins que le modèle quadricœur de génération précédente.