Apple dévoile ses premiers MacBook ARM à l'autonomie de près de 20 heures

Autre MacBook à s'équiper d'un processeur M1 : le MacBook Pro 13 pouces qui conserve lui aussi le même châssis, les mêmes bordures d'écran et sa fameuse TouchBar. Les seules modifications apportées par le constructeur sont la présence de deux ports USB 4/Thunderbolt 3, du Wi-Fi 6 et de micros dont Apple vante la qualité studio.

Du côté des performances on se retrouve avec 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU offrant des performances jusqu'à 2,8X plus hautes pour le processeur et jusqu'à 5X plus importantes pour la puce graphique. L'appareil est livré en standard avec 8 Go de mémoire vive. Une option à 16 Go est disponible lors de la commande.

Mais la grosse amélioration de ce MacBook Pro 13 pouces reste l'autonomie impressionnante annoncée de 18H en navigation web et jusqu'à 20H en lecture vidéo.