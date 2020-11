Apple publiera macOS Big Sur ce jeudi 12 novembre

Il y a plus de vingt ans, en mars 2001, Apple distribuait la première version de Mac OS X, la dixième mouture de son système d'exploitation. Mac OS X 10.0 Cheetah introduisait notamment l'interface graphique Aqua dont Microsoft s'était secrètement inspiré au sein de Windows XP.

Pour macOS Big Sur, le système passe enfin en version 11. Et là encore, cela se traduit pas un changement radical de l'interface utilisateur. Plus épuré, et jouant sur des effets d'opacité, le design remet au goût du jour les angles arrondis et des couleurs plus vives. Toutes les icônes du système sont également repassées entre les mains des graphistes. D'un coup d'œil, il est évident que macOS s'inspire pleinement d'iOS.

Apple explique avoir apporté davantage d'uniformité entre ses différents logiciels avec la présence d'un volet latéral positionné à gauche regroupant les diverses sections d'une application. C'est par exemple le cas pour Photos, Calendrier, Contacts, Notes ou encore Home, FaceTime, Music et bien évidemment, le Finder.