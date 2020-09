Le code source de Windows XP en fuite sur les réseaux

Si l'on en croit les données de Statcounter, le système Windows XP serait encore installé sur par 0,87 % des ordinateurs en circulation. Selon NerMarketShare, qui se concentre pour sa part sur les utilisateurs chinois, ce taux monte à 1,26 %. Au regard du marché des PC, ce chiffre n'est pas négligeable, mais une personne malveillante souhaitant organiser une attaque privilégiera une cible bien plus large.

S'il se révèle légitime, ce code pourrait permettre à des développeurs d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement global du système d'exploitation, voire de créer une variante de ce dernier.

Par ailleurs, puisque Microsoft ne déploie plus aucun correctif pour Windows XP, plusieurs failles ont été laissées béantes et sont probablement en train d'être exploitées par des hackers. En scannant le code source il peut être possible de trouver certaines brèches qui ne sont pas encore exploitées et toujours présentes dans les versions plus récentes de Windows.