Microsoft Defender, l'antivirus gratuit de Windows, va être réorganisé et simplifié

Ces changements doivent amener la réunification de Microsoft 365 Defender et d'Azure Defender sous le nom de Microsoft Defender.



Selon Microsoft, cela doit permettre à l'offre d'assurer « la plus grande couverture en ressources de toutes les solutions XDR du secteur », en utilisant l'IA sur différents vecteurs dans l'analyse des attaques, et en fournissant des résolutions automatiques lorsque cela est possible.

À son tour, Microsoft Defender a été intégré à Azure Sentinel, l'outil de gestion SIEM (Security Information and Event Management) de l'entreprise. Cet outil basé sur le Cloud puise dans les données de Microsoft Defender et d'autres sources pour offrir une vue complète de chaque attaque et classer les menaces par priorité.

La société a également annoncé que Microsoft Defender ATP était désormais disponible sur Android, et en avant-première sur iOS, ce qui signifie que le service est désormais accessible à tous les grands systèmes d'exploitation. Sur les appareils mobiles, ce service doit notamment protéger contre les tentatives de phishing, les applications dangereuses et divers types de fichiers malveillants.