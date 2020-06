Microsoft Defender est désormais disponible sur Android

Vous l'attendiez tous avec impatience, Microsoft Defender ATP est désormais disponible sur Android, en version Preview. Le célèbre antivirus du géant américain se décline en effet en version mobile, et une déclinaison iOS est attendue plus tard cette année.

Un antivirus qui offre une protection contre le phishing, et qui détecte également les sites web jugés « dangereux », depuis le navigateur, les éventuels liens reçus via SMS, email ou encore via certaines applications.