Au-delà de vous offrir la possibilité d'épingler vos ordinateurs à distance et vos applications favorites, cette application jouit de diverses fonctionnalités visant à optimiser votre productivité. À titre d'exemple, les utilisateurs de Windows 365 et d’Azure Virtual Desktop peuvent plus facilement fournir des commentaires dans l’application et bénéficier de performances améliorées pour les sessions à distance. De plus, les clients sous iOS et macOS peuvent profiter d'un changement de compte simplifié lorsqu'ils utilisent un compte Microsoft Entra.

Que vous travailliez à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un appareil mobile, Microsoft promet que le déploiement de Windows App améliorera considérablement votre environnement de travail. Notez enfin que l'application peut être téléchargée depuis le Microsoft Store et l'App Store, mais qu'elle est également accessible depuis votre navigateur Web. Bien qu'actuellement disponible en préversion publique, la version Android devrait quant à elle être déployée un peu plus tard cette année.