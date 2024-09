Mais tout ceci ne sera bientôt plus que mauvais souvenirs, alors que le géant du web vient de mettre à jour son SDK Windows App. Dans le détail, le kit de développement prend désormais en charge l’AOT (Ahead-of-Time) de manière native, fonctionnalité utilisant un compilateur anticipé, et non un compilateur JIT (Just-in-Time). Pour résumer, le code compilé par AOT démarre plus rapidement, nécessite moins de mémoire et consomme moins d’énergie. D’autre part, le SDK Edge WebView2, responsable d’une surconsommation de la RAM, ne sera plus codé en dur dans le SDK d’application Windows qui y accèdera dorénavant via la commande NuGet. En bref, tout bénef.