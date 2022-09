Sur Windows 11, les applications du Microsoft Store se modernisent enfin

WebView2 permet l'intégration de technologies web telles que les langages HTML, CSS et JavaScript dans les applications UWP. Basé sur les nouvelles versions de Edge Chromium et non plus sur Edge Legacy comme son prédécesseur, il est davantage compatible avec l'environnement web actuel. Il réduit considérablement la charge des développeurs qui sont désormais habitués à utiliser cet environnement dans leurs Progressive Web Apps, de plus en plus courantes sur desktop.