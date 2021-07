Windows 11 : avec WinUI 3, Microsoft met l'accent sur les applis Win32

« À l'heure actuelle, je ne sais pas quand ou si WinUI 3 sera stable et pris en charge pour l'UWP. Nous n'avons pas le projet de le faire pour le moment ou dans un avenir proche. Mais nous n'avons pas non plus décidé en interne que nous ne le ferons jamais. Simplement, nous n'avons pas de tels plans aujourd'hui et comme nous anticipons à peu près 6 à 12 mois à l'avance, pas de plan sur l'année à venir. »