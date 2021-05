Microsoft tease la prochaine génération de Windows, plus ouverte pour les développeurs

Windows est-il à l’aube de changements majeurs ? C’est en tout cas l’avenir que dessine Satya Nadella. Plus particulièrement, le chef d’entreprise promet que la prochaine version de son système d’exploitation offrira de nouvelles opportunités aux développeurs et aux créateurs en tout genre.

« Bientôt, nous partagerons l’une des mises à jour les plus importantes de la décennie pour Windows afin de débloquer de nouvelles opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs », esquisse Satya Nadella. « Je la teste depuis plusieurs mois, et je suis incroyablement excité à propos de la prochaine génération de Windows. Nous vous faisons la promesse de créer davantage d’opportunités pour tous les développeurs Windows d’aujourd’hui, et accueillerons tous les créateurs qui cherchent la plateforme la plus innovante, ouverte et nouvelle pour bâtir, distribuer et monétiser leurs applications. Nous avons hâte de vous en dire plus ».

Si le patron de Microsoft se garde bien d’entrer dans les détails, on comprend déjà que le Microsoft Store jouera un rôle important dans la future itération de Windows.