Windows 10 Sun Valley : premiers aperçus de la nouvelle interface et des nouveautés

Parmi les nouveautés sur lesquelles planche Microsoft, on peut commencer par relever que la barre des tâches devrait s'enrichir de news and Interests. Cette fonctionnalité est déjà disponible auprès des Windows Insiders et a été déployée sur le canal Dev.

Il s'agit plus précisément de contenus issus de MSN (actualités, météo, informations financières.…). Windows Latest rapporte en outre que Microsoft intègrerait à ces contenus des informations de trafic. Cette prochaine version de Windows 10 offrirait aussi un résumé du compte Microsoft de l'utilisateur, en affichant ses derniers emails, ses prochains rendez-vous, ou les tâches à effectuer.

Au sein des paramètres du système, il sera possible de voir quelles applications ont consommé le plus de batterie à un moment précis. Par ailleurs, nous devrions retrouver une meilleure gestion des onglets de Edge au sein du dispositif Snap Assist pour l'ancrage des fenêtres.

Microsoft développe également une couche tactile pour les tablettes avec des gestuelles plus proches de celles de l'iPad, par exemple pour minimiser une fenêtre plus simplement avec 4 ou 5 doigts. Notons enfin que Sun Valley devrait permettre de désinstaller un plus grand nombre d'applications livrées par défaut.