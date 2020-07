Windows : le futur design du menu démarrer montre ses variantes

Dans un article publié sur le blog officiel de Microsoft, de nouveaux visuels illustrent le futur look du menu Démarrer. La firme troque l’alternance de couleurs pour une plus grande harmonie, disponible en plusieurs tons. Comme pour les smartphones, un thème sombre et un thème clair sont proposés par défaut. Néanmoins, il sera possible de définir une couleur d’accent, suivant vos préférences.