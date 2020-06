Windows 10 : quelles nouveautés pour l'interface dans la prochaine mise à jour majeure ?

La coexistence des deux versions est aujourd'hui implémentée dans le Centre de notifications. En plus des fonctionnalités préexistantes (notifications et actions rapides), il sera possible de lire les alertes manquées et de les trier par application. Elles pourront également être fermées et désactivées d’un simple clic.

Microsoft devrait proposer cette mise à jour en bêta publique dès l'été pour une sortie attendue au printemps 2021.