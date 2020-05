Windows 10 mise à jour de mai 2020 : le tour des nouveautés

La mise à jour Windows 10 de mai 2020 (nommée « 2004 ») est actuellement en cours de déploiement. Voici les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le système d'exploitation.

Tous les six mois environ, Microsoft publie une mise à jour majeure (fonctionnalités et sécurité) pour Windows 10, apportant son lot de nouveautés. Découvrez dans ce papier ce qui nous attend avec la version « 2004 » de l'OS.

De meilleures performances pour le disque dur

À moins d'être équipé d'un ordinateur puissant embarquant un SSD, les utilisateurs sous Windows 10 peuvent souvent être sujets à de faibles performances de leur disque dur. La mise à jour devrait améliorer la situation grâce à l'introduction d'un algorithme capable d'adapter les activités d'indexation du système pour Windows Search en fonction du taux d'usage du disque. Cela devrait améliorer l'allocation des ressources du PC, pur éviter que celui-ci ne soit trop dans le rouge, et donc donner un boost aux performances globales.

Appairage de périphériques en Bluetooth

Microsoft s'est rendu compte que l'expérience utilisateur, lorsqu'il s'agit de connecter des accessoires Bluetooth à son PC, n'est pas des plus intuitives et pratiques, et va résoudre ce problème avec l'update de mai 2020. Désormais, la configuration pourra être effectuée directement depuis le tableau de notifications, alors qu'il faut actuellement se rendre dans les « Paramètres » de l'OS pour mener à bien un appairage. Un gain de temps appréciable. Le protocole Bluetooth A2DP refait également son apparition. Disponible sur Windows 7, il avait disparu avec Windows 8 et fait ici son grand retour. Rappelons que ce protocole permet d'utiliser son ordinateur comme des enceintes en lançant une lecture audio depuis son smartphone. Jusqu'ici sur Windows 10, seul le contraire était possible (le PC étant la source pour une sortie audio sur smartphone ou enceintes). Le Bluetooth A2DP devra être activé depuis une application tierce.

De nouveaux raccourcis dans Search Home

Lorsque vous cliquez sur la barre de recherche de Windows 10 (par défaut en bas de l'écran, à côté du bouton du menu Démarrer), une fenêtre s'ouvre pour afficher les résultats et proposer des raccourcis comme le « Top des applications ». La mise à jour va apporter quatre nouveaux raccourcis dans cette interface, baptisées « Recherches rapides ». Vous allez ainsi voir apparaître les boutons « Météo », « Top Actualités », « Aujourd'hui » (sélection de quatre événements du jour) et « Nouveaux films ». Ces boutons permettent d'éviter de taper une requête sur un moteur de recherche pour obtenir une information.

Plus d'infos dans le gestionnaire des tâches

Historiquement, le gestionnaire des tâches a toujours été un outil important de Windows, permettant de surveiller l'activité de son PC et fermer un logiciel récalcitrant ou faisant planter le système. La nouvelle mise à jour apporte quelques éléments supplémentaires, comme l'indication de la température du GPU dans l'onglet « Performances ». Les disques affichés seront aussi plus reconnaissables qu'avec la seule lettre qui lui est attribuée par le système (C:, D:, etc.) et les énigmatiques appellations « Disque 0 », « Disque 1 », puisque Windows 10 va aussi maintenant renseigner le type de disque : HDD ou SSD.

Renommer les bureaux virtuels

Une des fonctionnalités intéressantes de Windows 10 est la possibilité de créer des bureaux virtuels, une option bien pratique pour séparer les tâches et travailler sur plusieurs projets en même temps. Auparavant, il fallait passer par des logiciels tiers pour y avoir droit, il s'agit maintenant d'une fonction native de l'OS. Avec l'update de mai 2020, il devient possible de renommer chaque bureau virtuel créé, avec le nom de son choix, afin de s'y retrouver plus facilement. Pour ce faire, rendez-vous dans « Affichage des tâches » (Timeline) avec un clic gauche sur le bouton raccourci de la barre des tâches (à droite de la barre de recherche) ou avec le raccourci clavier Windows + Tab. Un clic gauche sur le nom du bureau virtuel (nommé par défaut « Bureau 1 », « Bureau 2 », etc.) ou un clic droit sur la vignette juste en-dessous permet d'insérer l’appellation de son choix.

L'arrivée du Direct X12 Ultimate

Nous vous en avons parlé plus en détails dans un article dédié, Microsoft gâte les gamers avec cet update. On voit notamment débarquer Direct X12 Ultimate, avec toutes les améliorations que cela implique. Au programme, entre autres, de meilleurs rendus pour la technologie ray-tracing ainsi que Variable Rate Shading (VRS), qui doit booster les performances via l'adaptation en direct du shading des jeux, afin de soulager le GPU lorsqu'il en a besoin. L'objectif : éviter les baisses brutales de frame rates. Sans lien avec Direct X12 Ultimate cette fois, Windows propose une refonte de la Xbox Game Bar. Celle-ci va afficher de nouvelles informations concernant les succès et le nombre d'images par seconde. Pour rappel, il suffit d'entrer la commande Windows + G pour l'afficher.

Lancement automatique des applications UWP

Une option permettra la sauvegarde et la réouverture automatique des applications Universal Windows Platform après un redémarrage du PC sous Windows 10 64 bits. Cela était déjà possible pour les ordinateurs sous Windows 10 32 bits. Pour ces dernier, de nouveaux paramètres sont ajoutés pour personnaliser l'expérience. Les options se trouvent dans « Paramètres » > « Comptes » > « Options de connexion ».

Windows 10 toujours plus accessible

Par ailleurs, Windows 10 se dote d'options d'accessibilité supplémentaires. Le curseur de texte devient ainsi bien plus personnalisable. Il sera toujours possible de modifier son épaisseur pour qu'il soit plus facile à repérer, mais aussi sa taille et sa couleur.



L'outil « Loupe » a également droit à un sacré revamp. Il supporte désormais le mode sombre de l'OS et intègre une fonction de synthèse vocale pour lire le texte affiché par les applications : navigateur, client mail, éditeur de texte… Le « Narrateur », dont le rôle est de décrire les éléments affichés à l'écran, sera quant à lui mieux intégré aux navigateurs. De plus, sa feature de synthèse vocale devient plus fluide, avec notamment la faculté d'associer des sons, plutôt que des phrases complètes, à des actions.

Des logiciels pré-installés deviennent facultatifs

Rien de plus frustrant que de se voir imposer des programmes qui prennent de l'espace sur le disque dur alors qu'on ne les utilise jamais. Dans les « fonctionnalités optionnelles » (aussi appelé « fonctionnalités facultatives »), on retrouve désormais des logiciels comme Paint, WordPad ou le Bloc-Notes, qui peuvent ainsi être désinstallés. L'interface de cette page de paramètres a aussi été revue pour gagner en praticité.

Le mode tablette est repensé

Microsoft tente depuis quelques années d'imposer un nouveau type de hardware : les PC 2-en-1 ARM convertibles en tablette. C'est d'ailleurs pour ce genre d'appareils que Windows 10 est doté d'un mode « Tablette », activable directement depuis le centre de notifications. Avec la mise à jour, celui-ci a droit à quelques améliorations permettant notamment de fluidifier le passage d'un form factor à l'autre. Le mode tablette va augmenter l'espace entre les icônes de raccourcis de la barre des tâches pour éviter les mauvaises manipulations lors de l'utilisation de l'écran tactile. La barre de recherche est quant à elle réduite pour laisser plus de place. L'explorateur de fichiers sera aussi bien plus simple à utiliser avec contrôle tactile.

Comment installer la mise à jour de mai 2020 pour Windows 10 ?

Nous vous avons ici présenté les nouveautés qui nous semblent être les plus importantes, mais le patch notes complet est bien plus fourni que cela. Nous avons par exemple omis des changements mineurs ou qui ne concernent que peu d'utilisateurs ; ceux concernant Cortana par exemple, ses nouvelles fonctionnalités n'étant pour l'heure pas disponibles en français. À noter que la mise à jour ne sera pas installée automatiquement sur votre ordinateur. En effet, Microsoft n'impose plus ses mises à jour suite aux problèmes qu'ont rencontré certains utilisateurs avec les dernières en date. Toutefois, il vous suffit de rechercher les mises à jour disponibles dans l'outil Windows Update pour la télécharger et l'installer. Si la mise à jour « 2004 » ne vous est pas encore proposée via ce moyen et que vous êtes pressé, vous pouvez également récupérer la dernière version de Windows 10 depuis la logithèque de Clubic ou le site officiel de Microsoft. En outre, sachez qu'avec la version 2004 de Windows 10 qui débarque, la firme de Redmond avait prévu de mettre fin au support de la version 1809 (octobre 2018). Finalement, cela a été reporté à la mise à jour de novembre 2020, Microsoft ayant changé ses plans face à la pandémie de COVID-19. Une version non-supportée est toujours utilisable, mais ne bénéficie plus de patchs de sécurité, rendant le PC vulnérables aux menaces et attaques.