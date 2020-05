Windows 10 : la mise à jour de mai arriverait dans la semaine, mais pas en automatique

Pour avoir droit à la version 2004 de Windows 10 dès sa disponibilité, il faudra effectuer une recherche de mise à jour via l'outil Windows Update. La firme de Redmond a décidé de ne plus imposer aux utilisateurs l’installation des mises à jour à cause des difficultés rencontrées ces dernières années. En vrac : écran bleu, redémarrages intempestifs, perte de données, etc.

À noter que le système va vérifier si tous vos pilotes sont compatibles avec la nouvelle version de Windows 10. Si ce n'est pas le cas, Windows Update ne vous proposera pas d'installer la mise à jour.



Les pilotes seront quant à eux déployés graduellement via Windows Update (il restera possible de les télécharger directement depuis le site ou un logiciel du constructeur).

Intel a déjà rendu public son dernier driver pour GPU, NVIDIA et AMD devraient suivre très prochainement.