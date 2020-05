Windows 10 May Update : Microsoft montre la sortie à l'architecture 32 bits

L'éditeur continuera à proposer des mises à jour mais ne fournira plus de copies 32 bits

L'architecture 32 bits s'éteint doucement année après année et Microsoft vient de planter un nouveau clou dans son cerceuil.

Pour les utilisateurs tournant encore sur des versions 32 bits de Windows 10, Microsoft confirme qu'ils bénéficieront toujours des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités. Le support sera assuré durant plusieurs années et une version 32 bits sera également disponible au téléchargement en cas de restauration.

Avec la version 2004 de Windows 10, qui commence tout juste à être déployée chez les membres du programme Insider, Microsoft ne fournit plus de nouvelle version 32 bits de son système d'exploitation à ses partenaires.

Cette annonce de Microsoft est peu surprenante si l'on se penche sur le parc informatique actuel. Selon une étude réalisée par Steam auprès de sa communauté, seuls 0,2% des utilisateurs utilisent une version 32 bits de Windows 10.

Il ne faut pas prendre ces chiffres pour argent comptant, les joueurs étant plus suceptibles de renouveler rapidement leur matériel, mais il est indéniable que les processeurs 32 bits sont de plus en plus rares après l'arrêt de leur commercialisation il y a plusieurs années.

En effet, Windows dans sa version 32 bits ne peut pas gérer plus de 4 Go de mémoire vive, une quantité tout juste suffisante pour faire tourner correctement le système et quelques applications.

Microsoft est le dernier éditeur à faire le grand saut vers le 64 bits. Apple depuis l'année dernière et la sortie de macOS Catalina ne prend plus en charge les applications 32 bits. Les différentes distributions Linux commencent également à abandonner le support de l'architecture.