MacOS Catalina est désormais disponible pour tous : attention à la disparition du 32 bits !

© Apple

Le support des applications 32 bits n'est plus assuré

L'iPad prend plus de place sur macOS

SideCar permet d'utiliser son iPad comme un second écran. © Apple

La disparition d'iTunes

Source : Apple

Apple boucle aujourd'hui la boucle en mettant à jour le dernier système d'exploitation de son écosystème. Plusieurs semaines après l'arrivée d' iOS 13, iPadOS et leurs équivalents sur Apple TV et Apple Watch MacOS Catalina est disponible sur tous les Macs à partir d'OS X Mavericks 10.9 (mi-2012). Pensez à effectuer une sauvegarde via Time Machine avant d'installer la mise à jour.Ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais c'est sans doute l'un des plus gros changements portés par macOS Catalina. Dès lors que vous mettrez votre Mac à niveau, vos applications 32 bits sont susceptibles de ne plus fonctionner.Rassurez-vous : les développeurs ont eu le temps de se préparer à ce changement. À la WWDC 2018, Apple avait annoncé que macOS Mojave (10.14) serait la dernière version à prendre en charge le 32 bits — une architecture largement obsolète à laquelle on préfère désormais le 64 bits.Pour connaître quelles applications de votre système utilisent une architecture 32 bits, rendez-vous dans le menu Pomme en pressant la touche alt, cliquez sur, et triez les applications en fonction de leur architecture. Si des applications essentielles pour vous affichent « 32 bits », il serait plus sage de patienter que les développeurs la mette à jour avant de passer sur macOS Catalina.Ceci étant dit, passons aux réjouissances. Comme chacun sait, l'iPad peut désormais faire office d'écran secondaire sur Mac. D'un simple clic, on peut connecter son ordinateur en Wi-Fi à sa tablette et s'en servir comme d'un deuxième moniteur. Bien entendu, l'Apple Pencil est pris en charge, et votre iPad devient alors une tablette graphique haut de gamme.iPad toujours : macOS Catalina signe l'arrivée du programme Catalyst. Derrière ce nom barbare se cache la possibilité, pour les développeurs, de rendre leurs applications iPad compatibles Mac. En d'autres termes, certaines applications de l'App Store (iPad) peuvent être téléchargées sur Mac.Si Apple a beaucoup communiqué sur le retour (de fait) d'une application « native » de Twitter sur macOS, celle-ci n'est pour l'heure pas encore disponible via Catalyst. La liste des applications iPad compatibles Mac se trouve juste ici Autre perturbation de taille signée par l'arrivée de Catalina : iTunes tire sa révérence. Désormais, brancher un iDevice à votre Mac le fera apparaître dans le Finder, et les différents services Apple s'affichent maintenant dans trois applications distinctes : Music, Podcasts et TV.Aussi, Apple Arcade fait désormais partie intégrante de l'écosystème Apple. Ce service permet, contre un abonnement mensuel de 4,99 €, d'avoir accès à une centaine de jeux aussi bien sur Mac, iPhone, iPad qu'Apple TV.On rappellera enfin que macOS 10.15 se veut désormais beaucoup plus alerte en termes de confidentialité. À chaque lancement d'application, l'OS vous avertira si celle-ci souhaite accéder à certaines parties de votre ordinateur.