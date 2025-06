Le nom « Tahoe » suggère une refonte visuelle importante de macOS, la première depuis Big Sur en 2020. Gurman indique que le lac Tahoe, connu pour refléter le ciel et les montagnes environnantes, évoque les « visuels saisissants » des nouvelles interfaces prévues par Apple pour ses systèmes d’exploitation.

Apple adopterait une nouvelle stratégie de numérotation pour ses systèmes, alignant les versions sur l’année de sortie. Ainsi, au lieu de macOS 16, la prochaine version serait numérotée macOS 26, en cohérence avec iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. Cette approche vise à simplifier la compréhension des versions pour les utilisateurs et les développeurs. Pas question pour autant d'abandonner la tradition des noms inspirés par la Californie, adoptée en 2013 avec macOS 10.9, ou macOS Mavericks. Avant cette date les versions de macOS étaient nommées selon les noms de différents félins, mais Apple a souhaité mettre en avant ses racines californiennes.

La WWDC 2025 devrait donc être l’occasion pour Apple de présenter cette nouvelle version de macOS, qui adopterait un design revu en profondeur et inspiré de visionOS, le système de l'Apple Vision Pro. Le carton d'invitation de la conférence nous donne quelques indices sur cette nouvelle interface, qui ferait la part belle à la transparence, avec des fenêtres en verre dépoli, possiblement de nouvelles icônes et choix de couleurs, et une vraie refonte de la navigation, commune à tous les OS de la marque.

Plus qu'une semaine pour découvrir ce nouveau macOS. La WWDC 2025 se tiendra le lundi 9 juin 2025, et Clubic sera bien évidemment présent pour vous faire vivre en direct cet évènement.