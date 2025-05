En 2013, Apple avait marqué le coup avec iOS 7 abandonnant le skeuomorphisme et s'inspirant de Windows Phone et de son flat design. En 2020, avec macOS Big Sur, Apple initiait les prémices d'une nouvelle esthétique rapprochant visuellement macOS d'iOS et d'iPadOS. Cette fois, l'approche serait globale et nous apprenons désormais qu'elle embarquerait au passage tvOS et watchOS.

Pour la société de Tim Cook, il s'agit donc d'uniformiser ses diverses plateformes, des efforts qui passeraient également par quelques retouches cosmétiques pour la prochaine version de VisionOS.

Si les utilisateurs apprécieront ces efforts, les développeurs, eux, se concentreront certainement davantage sur les nouvelles API d'Apple permettant d'intégrer l'IA à leurs applications et profiter du traitement de calcul en local.

Davantage d'informations seront partagées le 9 juin, à l'ouverture de la WWDC