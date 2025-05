macOS16 : que savons-nous sur le prochain système d'Apple ?

Apple a récemment levé le voile sur les prochaines fonctionnalités d'accessibilité d'iOS 19 et de macOS 16. Nous retrouverons ainsi de nouveaux outils de lecture avec un affichage personnalisé du texte à l’écran via des options avancées de police, de couleur et d’espacement, et la lecture vocale intégrée. Une loupe pour Mac permettra d’utiliser la caméra du Mac ou d’un iPhone pour agrandir des objets physiques, avec la possibilité de capturer, sauvegarder et personnaliser les vues. Notons aussi un meilleur support du braille. Ces travaux seront soutenus par les différents développements de la société en intelligence artificielle et machine learning local.

Côté connectivité, nous avions déjà repéré la prochaine synchronisation des données de connexion captive Wi-Fi. Cette fonctionnalité permet d’enregistrer les identifiants saisis lors de la connexion à un portail Wi-Fi public et de les synchroniser automatiquement sur tous les appareils Apple associés au même compte.

Plusieurs éléments jusqu'alors reliés à iOS 19 pourraient également voir le jour sur macOS 16. C'est, par exemple, le cas d'un gestionnaire de batterie boosté à l'IA capable d'optimiser à la volée l'autonomie du MacBook en fonction de son utilisation.

Apple se concentre sur sa nouvelle architecture ARM. À chaque nouvelle version de macOS, la prise en charge des Mac Intel diminue. macOS Sequoia est actuellement compatible avec :

Les Mac mini de 2018 ;

les iMac de 2019 et 2020 ;

l'iMac Pro de 2017 ;

le MacBook Air de 2020 ;

le MacBook Pro de 2018 et 2020 ;

le Mac Pro de 2019.

L'IA d'Apple s'appuie sur la puissance de calcul des puces Mx. Or, si l'entreprise continue de déployer ces fonctionnalités, il semble peu probablement que la prise en charge des Mac Intel perdure encore des années.