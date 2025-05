Pour la première fois en 22 ans, le nombre de requêtes sur Safari a reculé le mois dernier. Un phénomène qui, selon Eddy Cue, « n’était jamais arrivé » et qui, selon les propos rapportés par The Verge, le préoccuperait au point d’avoir « perdu beaucoup de sommeil à y penser ». De toute évidence, cette baisse affecte directement les revenus de la firme de Cupertino, qui percevait jusqu’ici environ 20 milliards de dollars par an via son accord avec Google – celui-ci étant le moteur de recherche par défaut sur Safari. D'ailleurs, une part importante de cette somme provient des revenus publicitaires générés par les recherches effectuées depuis le navigateur.

Concrètement, moins de recherches dans Safari signifie également moins de revenus pour Apple, qui dépend de ce partenariat avec Google pour une part non négligeable de ses revenus issus des différents services. Face à cette situation, la société dirigée par Tim Cook commencerait donc à envisager d’autres possibilités à base d'intelligence artificielle.