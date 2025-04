À vrai dire, plusieurs indices pouvaient déjà nous mettre sur la piste. En février dernier, Aaron Perris, contributeur pour le site MacRumors, avait repéré des références à Google comme choix de modèle d'IA dans la version bêta d'iOS 18.4. Le fonctionnement pourrait s'inspirer de l'intégration actuelle de ChatGPT, où Siri demande automatiquement la permission d'utiliser un modèle d'IA tiers pour répondre aux questions complexes. ChatGPT est également capable d’analyser des images et de générer des visuels à partir de descriptions textuelles.

L’intégration de Gemini s’inscrirait donc dans ce cadre, en offrant à Siri une plus grande flexibilité et des capacités étendues. Selon Sundar Pichai, Tim Cook lui aurait également confié que d’autres modèles d’IA tiers seraient déployés sur Apple Intelligence plus tard cette année.