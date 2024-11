L'application Gemini permet en premier lieu d'interagir avec Gemini Live, le chatbot vocal intégré à Gemini. À l'instar de ChatGPT, Gemini Live est un outil conversationnel qui donne la possibilité de discuter naturellement avec l'intelligence artificielle. Celle-ci répond de manière tout aussi naturelle et peut assister l'utilisateur sur à peu près tous les sujets.

On peut ainsi demander des idées pour préparer un entretien d'embauche, des conseils de recettes en fonction des aliments présents dans le frigo, ou tout simplement de lire une histoire pour les enfants, et ce ne sont que trois exemples parmi des milliers de possibilités.

Gemini Live va ainsi plus loin que Siri, sa voix robotisée et ses compétences toujours aussi limitées après plus de 10 années de bons et loyaux services.