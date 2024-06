Enfin, l'application du chatbot Google Gemini arrive sur Android et iOS : voici comment ça marche

Après s'être doté d'une bonne quantité de nouvelles extensions et avoir été incorporé dans l'écosystème entier de Google, la suite logique pour Gemini était de faire son nid sur nos téléphones. Devinez quoi ? C'est chose faite, et Google déploie son chatbot sur Android et iOS dans plus de 180 pays : ChatGPT sur mobile a enfin un concurrent sérieux. On vous explique comment vous en servir, vous verrez que c'est plutôt intuitif, surtout si vous êtes dotés d'un smartphone Android !