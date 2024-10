Comme tout chatbot qui se respecte, Gemini Live se pose en véritable assistant polyvalent. Vous pouvez l'interroger sur des sujets aussi variés que l'actualité, la culture générale, la création littéraire, ou encore vous demander de l'aide pour organiser votre journée.

Par exemple, vous pourriez lui demander d'expliquer un concept scientifique complexe, de vous suggérer une recette de cuisine, de vous aider à rédiger un email, ou simplement de discuter de vos passions. Les possibilités sont presque infinies. En effet, tout comme la version dekstop de Gemini, impossible pour lui de vous donner des informations sur la politique ; du moins sur les personnalités politiques (quelle que soit l'idéologie portée par celles-ci d'ailleurs).

Ce dernier bottera poliment en touche en vous expliquant : « Je ne peux pas répondre à cette requête pour l'instant. J'essaie de fournir des réponses aussi exactes que possible, mais je peux parfois faire des erreurs. Pendant que j'améliore mes réponses aux questions sur les élections et la politique, vous pouvez utiliser la recherche Google ».



Son déploiement a commencé à partir du 3 octobre et s'effectuera dans les prochaines semaines à venir. Il sera, de plus, connecté à d'autres services de l'écosystème Google, lui permettant de faire le pont entre plusieurs applications : Gmail, Keep ou Agenda pour vous donner des informations. Par exemple : « Trouve-moi une recette de gâteau au chocolat sans gluten et ajoute les ingrédients manquants dans ma liste de courses » ou encore « Crée-moi une liste de tâches pour préparer mon voyage à Rome et rappelle-moi d'acheter les billets d'avion dans deux jours ».