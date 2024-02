En remplaçant Bard par Gemini, Google en profite pour revoir ses offres Cloud et IA payantes : ce qu'il faut savoir

Mais ce n'est pas tout ! En plus d'une version beaucoup plus puissante de Gemini, les abonnés auront accès à 2 To (2 000 Go) d'espace de stockage (une enveloppe habituellement proposée, seule, à 9,99 euros/dollars par mois). Ajoutez à cela l'intégration prochaine de Gemini dans l'environnement Gmail et dans la suite applicative de Google, et vous retrouverez une solution plutôt honnête à une vingtaine de dollars par mois.