Google Bard Advanced, la version la plus évoluée de l'IA générative du géant, devrait être payante

Tout le monde connaît ChatGPT Plus, la version payante de ChatGPT qui bénéficie de GPT-4. Et, de même, bientôt, tout le monde devrait avoir entendu parler de Bard Advanced, une version améliorée de Bard… et une version qui sera payante.

En effet, le twitto Bedros Pamboukian vient de découvrir dans le code de Google Bard Advanced l'idée que les internautes pourront l'utiliser gratuitement durant trois mois. Le corollaire de cette affirmation, évidemment, est qu'après ce premier trimestre, il faille payer pour pouvoir continuer à bénéficier des services de l'IA. Aucune indication sur le prix de l'hypothétique abonnement n'a par contre pu par être recueillie.