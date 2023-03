GPT-4 : toutes les nouveautés, point par point

Attendu depuis plusieurs semaines et la médiatisation (parfois à outrance) du robot conversationnel ChatGPT, le modèle d'intelligence artificielle GPT-4 est apparu avec un peu d'avance et plusieurs évolutions notables, dont celle qui lui permet d'interpréter des images en plus du texte. Concrètement, quelles sont les nouveautés notables de cette version aux paramètres plus élevés encore que GPT-3 (OpenAI a pris soin de ne pas révéler la taille exacte de son nouveau modèle) ?