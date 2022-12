ChatGPT va-t-il tuer Google ?

On pense évidemment à des individus souhaitant fabriquer des explosifs par exemple, et qui utiliseraient le savoir technique du Chatbox pour rapidement apprendre à construire de petits engins nocifs. Une difficulté dont OpenAI affirme être consciente et sur laquelle elle travaillerait déjà actuellement. ChatGPT ayant déjà été configuré pour ne pas montrer le même genre de biais politiques ou idéologiques repérés sur des intelligences artificielles précédentes, on peut espérer que la start-up réussira une fois encore à réduire les risques.