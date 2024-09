Dans cette bataille juridique et technologique, l'issue reste encore largement incertaine. Une chose l'est cependant : la résolution de cette équation complexe façonnera l'avenir de l'IA et, par extension, notre rapport à l'information dans le monde numérique. OpenAI brûle la chandelle par les deux bouts et pourrait perdre 5 milliards de dollars cette année. Pour justifier sa valorisation astronomique, l'entreprise a besoin d'un chemin vers la rentabilité et la conquête du marché de la recherche en ligne pourrait être ce chemin.

Mais des questions fondamentales restent en suspens : les utilisateurs veulent-ils vraiment de ces « moteurs de réponses » ? Et si oui, sont-ils économiquement viables ? Entre les coûts élevés de l'IA et les menaces de démantèlement pesant sur Google, récemment déclaré en situation de monopole dans une affaire antitrust, l'avenir reste plus que nébuleux. En fin de compte, concilier l'innovation technologique avec le respect des droits d'auteur et la viabilité économique des créateurs de contenu est une équation d'une rare complexité. Équation qui pourrait bien déterminer l'avenir du web tel que nous le connaissons dans les prochaines années.