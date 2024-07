OpenAI s'est fait pirater... il y a plus d'un an

Révélée par le New York Times, cette intrusion avait été communiquée aux équipes d'OpenAI en avril 2023, au cours d'une réunion générale au siège de San Francisco. Depuis lors, silence radio. L'information n'a jamais quitté les locaux de l'entreprise, qui a jugé bon de ne prévenir ni ses utilisateurs et utilisatrices, ni le FBI, ni aucune autre autorité légitime. Une décision plus que discutable, mais que les dirigeants d'OpenAI ont justifiée par l'absence de fuite de données personnelles compromettante.

En effet, dans le cadre de ce piratage, seules des conversations échangées sur la messagerie interne de l'entreprise ont été volées, et avec elles des détails généraux sur la conception des technologies sous-jacentes à ChatGPT. Aucune information relative aux comptes clients et partenaires n'aurait fuité, et le code de son IA aurait également été épargné.