Ce changement de statut permettrait à OpenAI de lever plus facilement des fonds, avec un objectif de 6,5 milliards de dollars et une valorisation potentielle de 150 milliards. De quoi rivaliser avec des géants comme Uber ! Apple et Nvidia seraient d'ailleurs sur les rangs pour participer à cette levée de fonds. Surtout, cette restructuration donnerait à OpenAI les moyens de résister à d'éventuelles tentatives de prise de contrôle hostile. En devenant une « public benefit corporation », la start-up pourrait poursuivre ses objectifs commerciaux tout en gardant sa mission d'intérêt général. Une façon de concilier le meilleur des deux mondes et de garder Microsoft à distance respectable.