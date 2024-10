lightness

c’est assez marrant de constater les objectifs inversatoire de ces entreprises. a part pour les juristes, notaires, designer et artistes en manque d’inspiration cela sert surtout des objectifs de destruction des libertés au nom d’une cybersecurité où les attaques sont créés par la NSA et la CIA eux même et vendu au pays le flus offrant. une IA encore plus gourmande quand les pénuries le sont encore plus. nous savons tous que Microsoft veut intégrer des attaques toujours plus vicieuses au sein de ces prochaines « mise à jour de destruction du matériel » c’est un fait. plus ça maj moins ça va globalement. il y a un compte à rebours après chaque maj pour désigner quel appareil sera obsolète.