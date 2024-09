Le processus A16 de TSMC, dont la production en masse est prévue pour le second semestre 2026, promet des performances assez exceptionnelles. Comparativement au processus N2P de 2 nm, l'A16 serait 8 à 10 % plus rapide, moins énergivore (de l'ordre de 20 %), et sa densité de puce 1,07 à 1,10 fois supérieure.

OpenAI ne part pas seul dans cette aventure. Des partenariats avec Broadcom et Marvell sont évoqués pour la conception de circuits intégrés spécifiques (ASIC) dédiés à l'accélération de l'apprentissage automatique. Cette approche rappelle la collaboration entre Google et Broadcom pour le développement des TPU (Tensor Processing Units), publiquement dévoilée aux alentours de 2016.