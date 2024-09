Le petit dernier de la famille ChatGPT a tout d'un grand, avec un petit truc en plus qui pourrait bien faire toute la différence avec ses grands frères. o1-mini, version allégée du modèle o1, est capable de « réfléchir avant de réagir ». Contrairement aux modèles précédents, qui avaient tendance à répondre du tac au tac, o1-mini prend le temps de peser le pour et le contre avant de formuler sa réponse. Cette approche plus posée lui permet d'aborder des problèmes complexes avec une finesse jusqu'alors inégalée.

Mais là où o1-mini brille vraiment, c'est dans les domaines scientifiques et mathématiques. Lors d'un test fondé sur l'examen de qualification pour l'Olympiade internationale de mathématiques, o1-mini a littéralement écrasé son prédécesseur GPT-4o, avec un score de 83 %, contre un maigre 13 %. Ces performances rivalisent avec celles d'étudiants en doctorat dans des domaines aussi pointus que la physique, la chimie et la biologie.

Ce petit génie bluffe également côté programmation. Avec des résultats le plaçant dans le 89e percentile (soit dans le domaine des statistiques, la valeur de la variable qui divise la variable continue en 100 groupes égaux) lors des compétitions Codeforces, o1-mini va certainement intéresser les codeurs et développeurs. Le tout, et c'est non négligeable, dans un format plus compact et moins gourmand en ressources que son grand frère o1.