Eh bien, il n'aura pas fallu patienter longtemps ! Le géant de l'IA, à peine après quelques rumeurs qui avaient fuité sur la toile, a annoncé ce jeudi soir le déploiement de sa nouvelle série de modèles de langage : OpenAI o1. Cette dernière arrive sur le marché avec une version o1-mini, à l'image de ce qui se fait déjà avec GPT-4o et GPT-4o mini (le début d'une habitude ?).

Comme on l'avait entendu précédemment, ce nouveau genre d'IA a pour particularité de prendre son temps avant de répondre, et ce, afin de « raisonner » correctement. Ce qui fait que « ces modèles peuvent raisonner à travers des tâches complexes et résoudre des problèmes plus difficiles que les modèles précédents en science, en codage et en mathématiques » promet OpenAI