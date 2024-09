Derrière toute l'actualité souvent pleine et mouvementée d'OpenAI, qui a encore au printemps dernier sorti un nouveau modèle avec GPT-4o, la firme de Sam Altman travaille sur une nouvelle génération d'IA depuis déjà un certain temps. Baptisée Strawberry, on n'a jusque-là eu que peu d'informations la concernant, si ce n'est ses capacités de raisonner différentes des autres IA génératives. Mais l'on pourrait très vite enfin découvrir ce nouveau chatbot !