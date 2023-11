Toujours plus... Le patron d'OpenAI veut une IA super intelligente pour gérer vos paiements, vos e-mails... Votre vie, quoi !

Difficile de prendre une pause dans le développement du chatbot le plus connu de la planète, ChatGPT. Il y a à peine une semaine, OpenAI nous présentait toutes les nouveautés qui allaient rendre son outil plus précis, plus puissant, et plus adapté aux diverses demandes des utilisateurs. Et voilà que Sam Altman, le patron de l'entreprise, nous explique maintenant que l'IA fera encore plus à l'avenir. Au point de devenir franchement indispensable ?