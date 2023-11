Nouvel abonnement ChatGPT, connexion à Google Drive ou Microsoft 365, personnalisation : OpenAI tease ses annonces

OpenAI prévoit également de renforcer ses offres d'abonnement pour les entreprises. Le « plan d'équipe » devrait faire son apparition, avec une offre à partir de 90 dollars par mois pour trois utilisateurs, qui offrira un accès illimité à GPT-4, avec des contextes plus longs et des modèles d'analyse de données avancés. Une intégration de « connecteurs de contexte » est aussi au menu. Elle permettra, et c'est plutôt bien vu de la part d'OpenAI, de lier ChatGPT à Google Drive et Microsoft 365, et ce afin d'utiliser des documents et des présentations comme contexte pour les conversations.