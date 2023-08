En attendant GPT-5, ChatGPT améliore son ergonomie

Développé par OpenAI, ChatGPT est une plateforme de conversation sophistiquée, alimentée par le modèle linguistique de pointe GPT-4. En utilisant des technologies d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle, ce chatbot GPT est en mesure de décoder et de comprendre les requêtes des utilisateurs. Avec sa faculté à produire du texte de manière astucieuse, ChatGPT fournit des réponses personnalisées et pertinentes, assurant une expérience utilisateur améliorée et une interaction de chat fluide.