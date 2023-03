Que vaut le principal concurrent de ChatGPT ? Notre prise en main de Bard, l'IA de Google

De l'autre côté de l'interface de chat, nous pouvons ouvrir un menu matérialisé par les trois petits points à la verticale bien connus des habitués de l'écosystème de Google. Une fois ouvert, celui-ci offre deux nouvelles possibilités : copier le texte du message ou reporter un problème d'ordre légal dans une réponse de Bard.

Terminons avec une fonctionnalité que l'on ne retrouve pas dans ChatGPT. Pour la plupart des requêtes, Bard va automatiquement générer trois brouillons. Chacun prend une forme, une taille et un ton différents, et leur contenu peut également varier. L'utilisateur a ainsi directement trois exemples à disposition, et il peut choisir celui qui lui convient le mieux pour partir sur les meilleures bases. Bien entendu, il est ensuite possible de demander d'autres versions fondées sur le premier jet sélectionné, en orientant Bard vers une direction ou en lui donnant davantage de contexte, ou bien des informations plus précises et complètes.