Ca y est ! Google annonce officiellement son concurrent à ChatGPT

Google suivrait ainsi le modèle qui devrait être aussi celui de Microsoft. Son rival veut en effet lui aussi utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur de son moteur de recherche Bing, et pourrait bien détailler ses plans dans le domaine lors de la présentation programmée aujourd'hui à 19h, heure française.

Et si l'entreprise américaine a très rapidement communiqué sur le lancement de Bard, ce chatbot ne sera pas tout de suite accessible. Google a en effet décidé de d'abord le mettre entre les mains de testeurs de confiance, avant de l'ouvrir plus généralement dans quelques semaines. Bard sera d'abord disponible dans une version plus légère, afin de faciliter les retours d'utilisation et d'améliorer rapidement l'IA.

L'API Generative Language sera par ailleurs ouverte le mois prochain pour les développeurs indépendants, les créateurs et les entreprises. L'objectif pour Google sera de développer par la suite « une suite d'outils et d'API qui permettront de créer facilement des applications plus innovantes avec l'IA. » L'IA bientôt partout ?