ChatGPT est assez doué en code pour être recruté chez Google... avec un salaire conséquent

Reste que l'apparente efficacité de ChatGPT pourrait laisser planer une ombre sur les perspectives de recrutement pour certains postes de codeur. PC Mag a donc questionné l'IA elle-même pour savoir si elle pourrait un jour remplacer des développeurs humains… et sa réponse est plutôt rassurante. Si tant est que vous trouviez rassurant qu'une IA réponde directement à ce genre d'interrogations, bien sûr.

« Non, ChatGPT ne remplacera pas les ingénieurs en logiciels », a répondu le chatbot. « ChatGPT est un outil qui peut aider à accomplir certaines tâches, mais il ne peut pas remplacer complètement la créativité, les capacités de résolution de problèmes, ou même l'esprit critique d'un ingénieur logiciel humain. En outre, ChatGPT nécessite une supervision et une direction humaines pour fonctionner efficacement. »

Quant à la question de savoir s'il pourrait en être autrement dans 20 ans, ChatGPT a cette fois admis que son utilisation pourrait en effet affecter certains postes de bas niveau, tout en insistant sur le fait qu'il restait un outil pensé pour assister l'humain, et non le remplacer. En attendant, Google et ses pairs licencient à tour de bras et s'intéressent de plus en plus à l'IA.