Google veut licencier 10 000 de ses employés trop "peu performants"

Du côté des actionnaires, certains en appellent désormais ouvertement à des coupes dans les effectifs. C’est le cas de Christopher Hohn, un milliardaire britannique. S’exprimant au nom de TCI (The Children's Investment Fund Management), une société de gestion de fonds spéculatifs, il a adressé une lettre à Sundar Pichai ainsi qu'au conseil d’administration le 15 novembre dernier, dans laquelle il écrit que « l'entreprise a trop d'employés » et que ces derniers coûtent trop cher. Il ajoute que des « conversations avec d'anciens cadres d'Alphabet suggèrent que l'entreprise pourrait être menée plus efficacement avec beaucoup moins d'employés ».