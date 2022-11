Amazon sur le point de licencier plus de 10 000 employés

Après avoir pleinement tiré profit de la pandémie de COVID-19, Amazon connaît une période bien plus délicate, illustrée par la perte record de 1 000 milliards de dollars américains de valorisation boursière en seulement 18 mois. La firme avait profité d'un contexte favorable à l'achat en ligne et aux livraisons à domicile, voire au click and collect pour accroître sensiblement ses effectifs. Elle était ainsi passée de 798 000 salariés fin 2019 à 1,6 million fin 2021, temps partiels et pleins confondus.

Mais dans un contexte inflationniste, tandis que certaines habitudes d'achat antérieures à la pandémie reprennent leur cours, Amazon s'adapte et prévoit donc 10 000 licenciements d'ici la fin de l'année 2022. Alors que les fêtes de fin d'année constituent en temps normal l'un des pics d'achats sur la marketplace et, dans cette perspective, l'embauche de nombreux saisonniers pour répondre à cette demande ponctuelle, Amazon semble avoir d'autres plans.

Les coupes concernent principalement les départements Amazon Devices (les produits de marque Amazon), ressources humaines et vente au détail. En l'état, peu d'autres informations sont disponibles, et on ne sait notamment pas à quel point seront affectés Amazon France et ses employés.