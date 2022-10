Pourquoi Amazon arrête les tests de son robot de livraison à roulettes

Alors que son activité de vente en ligne ralentit, Amazon veut réduire ses investissements dans certains projets. Ainsi, cette annonce accompagne la mise au placard de deux autres programmes : Amazon Glow, son service d'appel vidéo pour les enfants, et Amazon Care, un service semblable à Qare. De son côté, Prime Air et ses drones de livraison font figure de miraculés face à ces coupes budgétaires, alors que le projet est marqué par une mauvaise gestion et des attentes irréalistes.