Chez Amazon, la livraison par drones c'est dès cette année... à quand en France ?

Cela fait longtemps déjà que l'on parle de la livraison par drone et Amazon a pris son temps depuis les premières annonces effectuées par Jeff Bezos à ce sujet.

Le fondateur du mastodonte de la vente en ligne avait en effet évoqué le développement de ce projet dès 2013, mais ses équipes ont souhaité prendre leur temps pour assurer au maximum l'efficacité et la viabilité de ce nouveau mode de livraison en mettant sur pied un système de navigation et de détection capable d'éviter des objets à la fois statiques et en mouvement. Le groupe a d'ailleurs subi plusieurs revers jusqu'en 2021, ayant vu cinq drones s'écraser lors de tests sur une période de quatre mois.

Entre-temps, Amazon s'est fait concurrencer par des entreprises, comme le géant de la distribution WalMart, qui ont lancé et étendu leurs programmes de test de livraison par drones.

Cette fois semble la bonne. Amazon doit néanmoins encore attendre sa certification de la Federal Aviation Administration avant de faire voler ses premiers drones dans le ciel de Californie.