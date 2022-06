Amazon vous permet "d'essayer" une paire de chaussures avant de l'acheter sur iOS

Pour l'heure disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, via iOS, la fonction Virtual Try-On for Shoes permet d'essayer des centaines de baskets, parmi une sélection de marques comme Adidas, Reebok, Puma, Lacoste, Asics ou encore New Balance. Le fonctionnement est simple : après avoir sélectionné une paire de baskets, il suffit de pointer ses pieds avec le capteur photo de son smartphone. Les baskets apparaissent dès lors chaussées (virtuellement s'entend) aux pieds de l'utilisateur, qui peut les observer sous tous les angles.